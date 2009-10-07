Памятник Ленину, убивший жителя Беларуси, решили сохранить

Бетонный памятник, который упал на 21-летнего белоруса в Буда- Кошелевском районе Гомельской области и убил его, демонтировали, но выбрасывать не собираются.

«Местные жители на общем собрании решили, что памятник Ленину нужно убрать с места трагедии и перенести на другое место», - сообщил председатель Уваровичского поселкового совета Игорь Иванчиков.

Напомним, что в начале августа 2009 года местный житель залез на памятник Ленину, пытался повиснуть на руке, упал, и на него обрушились части монумента. От полученных травм человек скончался.

В настоящее время в Беларуси более 10 памятников Ленину признаны объектами историко-культурного наследия, - информирует Interfax.by.