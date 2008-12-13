Памятник Иоанну Павлу II появится в приходе Святой Троицы в Докшицком районе

Это уже пятый монумент понтифику в Беларуси. В этом году католики всего мира празднуют 30-летие его служения. На посту Папы Римского он находился почти 27 лет. И превзошел по популярности своих предшественников. И еще при жизни стал "Великим Папой". Иоанн Павел II не успел побывать в нашей стране, но не обошел вниманием деятельность католиков Беларуси. И поддерживал социальную направленность политики нашего государства. Сегодня фигура Иоанна Павла II будет установлена в нише одной из башен костела Святой Троицы.