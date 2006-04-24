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Памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

24 апреля 2006 11:13
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26 апреля в 12.00 в столице начнутся траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии на ЧАЭС. В Минском горисполкоме определили маршрут, по которому будет двигаться традиционный Чернобыльский шлях: станция метро <Академия Наук> - улица Сурганова - площадь Бангалор. Отныне все массово-политические мероприятия будут проводиться в парке Дружбы народов. Исключение сделано для профсоюзных организаций: праздник труда 1 мая они отметят в парке Янки Купалы.
# общество

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