Памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля в 12.00 в столице начнутся траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине трагедии на ЧАЭС. В Минском горисполкоме определили маршрут, по которому будет двигаться традиционный Чернобыльский шлях: станция метро <Академия Наук> - улица Сурганова - площадь Бангалор. Отныне все массово-политические мероприятия будут проводиться в парке Дружбы народов. Исключение сделано для профсоюзных организаций: праздник труда 1 мая они отметят в парке Янки Купалы.