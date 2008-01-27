27 января по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно 27 января 1945 года войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей Освенцим, расположенный в 70 километрах от Кракова. В годы войны в фашистских лагерях были уничтожены 6 миллионов евреев и миллионы лиц других национальностей.



Трагедию Холокоста пережила и Беларусь. Более 800 тысяч евреев были до смерти замучены в стенах 200 гетто. В Минске находилось одно из самых крупных на территории Европы гетто. В нынешнем году отмечается трагическая годовщина 65-летия его уничтожения.



Память жертв Холокоста почтили в Минске представители международных организаций, белорусской общественности, бывшие узники и воины-освободители нацистских лагерей.