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Память, увековеченная через десятилетия

18 апреля 2008 11:10
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В Минске по улице Володарского на доме 26 открыта мемориальная доска памяти ученого, педагога и основателя белорусского искусствоведения Николая Щекотихина. Он родился в Москве, но в двадцатых годах прошлого столетия работал в Минске. За недолгое время, проведенное в Беларуси, Щекотихин основательно изучил художественное творчество и архитектуру нашей республики с 11 по 19 век. И впервые в советском искусствоведении разработал научную концепцию истории белорусского искусства.
# общество

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