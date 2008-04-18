Память, увековеченная через десятилетия

В Минске по улице Володарского на доме 26 открыта мемориальная доска памяти ученого, педагога и основателя белорусского искусствоведения Николая Щекотихина. Он родился в Москве, но в двадцатых годах прошлого столетия работал в Минске. За недолгое время, проведенное в Беларуси, Щекотихин основательно изучил художественное творчество и архитектуру нашей республики с 11 по 19 век. И впервые в советском искусствоведении разработал научную концепцию истории белорусского искусства.