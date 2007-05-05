Память о героях Великой Отечественной войны не угасает

Участники международного автопробега "Города-герои-2007" прибыли в белорусскую столицу.

Автомобилисты возложили венки к Вечному огню на площади Победы и передали городу-герою Минску памятный знак от города-героя Москвы. Наши ветераны вручили автомобилистам капсулу с землей Беларуси, собранной на полях сражений. 9 мая ее доставят в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

В автопробеге, стартовавшем 24 апреля с Поклонной горы в Москве, участвуют россияне, белорусы и украинцы. Он посвящен 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут проходит через 13 городов-героев и составляет 11 тысяч километров. 6 мая колона из девяти машин возьмет курс на Смоленск.

И еще одно мероприятие посвящено предстоящему Дню Победы. На базе воинской части 5448 прошел патриотический фестиваль. Участие в нем приняло около полутора тысяч человек. Это студенты, курсанты и работающая молодежь Минска. Помимо военно-спортивной эстафеты участники фестиваля смогли познакомиться с бытом солдат и образцами военной техники. Свое мастерство показали и сами бойцы.

Традиционный митинг-реквием прошел сегодня на военном кладбище столицы. Вспомнить погибших и возложить цветы пришли около двухсот человек.

Здесь похоронено более 700 человек, освобождавших Минск от фашизма. Поддерживать захоронения в порядке помогает и минская молодежь.

Благоустраивают могилы погибших воинов и памятники боевой славы школьники и учителя средних учебных заведений Брестской области. Накануне праздника Победы в Ивановском районе стартовала патриотическая акция. Такие мероприятия проходят в районе ежегодно и вносят свой вклад в патриотическое воспитание молодежи.