Память Михаила Фрунзе пришли почтить минчане

К памятнику Михаилу Фрунзе не зарастет народная тропа. Даже спустя 125 лет.

Генерал внес вклад и в историческую лепту Беларуси. Дата назначения Фрунзе на должность начальника правоохранительных органов Минска, а именно — 4 марта, стала Днем милиции.

Сегодня его именем названы не только улицы и академии всего бывшего Советского Союза, но и целый район Минска.

Николай Ющенко, заместитель секретаря по идеологии коммунистической партии Фрунзенского района Минска:

— Он прожил 40 лет, но это были славные страницы его жизни. А с Минском его связывает то, что он здесь организовал Министерство внутренних дел.