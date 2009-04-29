Памперсы и детское питание станут доступней

Размеры детских пособий в Беларуси с мая возрастут на 3,9%

Это обусловлено утверждением нового бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (данный норматив с мая по июль 2009 года составляет Br243 тыс. 570).

Таким образом, с 1 мая по 31 июля нынешнего года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет составит Br194 тыс. 860, старше 3-х лет - Br73 тыс. 70. Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка достигнет Br1 млн. 217 тыс. 850, при рождении второго и последующих детей белорусские семьи будут получать Br1 млн. 704 тыс. 990. Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности при рождении первого и второго ребенка, составит с мая текущего года Br243 тыс. 570.

Пособия на детей старше 3 лет с 1 января нынешнего года назначаются и выплачиваются в полном объеме при условии, что средний совокупный доход на члена семьи в месяц за 2008 год не превышает Br134 тыс. 196, и в размере 50% от установленного пособия, если средний совокупный доход на члена семьи в месяц не превышает Br178 тыс. 928. , сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении политики занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты.

В Беларуси системой государственных пособий в настоящее время охвачено 471,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет (26% детского населения страны). За прошлый год размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет возрос на 45,6% в среднемесячном исчислении (напомним, с 1 января 2008 года размер этого пособия увеличен до 80% БПМ), а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком старше 3-х лет «потяжелел» на 18,2%. В 2008 году размеры детских пособий пересматривались трижды в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (с 1 февраля, с 1 мая и с 1 августа).