Паломники со всего мира посетили Израиль

Накануне в Крещенский сочельник десятки тысяч верующих совершили омовение в священной реке Иордан в Израиле. После молебна в древнем монастыре Иоанна Предтечи крестный ход возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил. В конце праздничной литургии патриарх выпустил в небо голубя - символ Святого духа. По традиции в этот миг перестают действовать режимные ограничения и снимается запрет на доступ к границе между Израилем и Иорданией. Сотни паломников в белых рубахах по ту и другую сторону реки - из обеих стран - входят в воду.