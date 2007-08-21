Прямой эфир

Паломники отправляются в традиционный крестный ход в Жировичи

21 августа 2007 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В честь праздника Успения Пресвятой Богородицы крестный ход проводится уже в 17 раз и носит, прежде всего, миссионерский характер. Начальной точкой для паломнического маршрута всегда выбирается пропускной пункт на границе с Польшей. Сначала верующие примут участие в Божественной литургии в женском монастыре в Гродно, а затем отправятся в пеший путь. В крестный ход традиционно идет молодежь православных приходов Минска, Гродно, Белостока и Гайновки.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 августа 2007 17:14

Следствием установлена причина аварий на трубопроводе Унеча- Вентспилс

20 августа 2007 17:13

20 августа в Могилёве чествовали 100-летнего юбиляра

20 августа 2007 17:13

Дворец Республики готовиться отметить 10-летний юбилей.