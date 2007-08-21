Паломники отправляются в традиционный крестный ход в Жировичи

В честь праздника Успения Пресвятой Богородицы крестный ход проводится уже в 17 раз и носит, прежде всего, миссионерский характер. Начальной точкой для паломнического маршрута всегда выбирается пропускной пункт на границе с Польшей. Сначала верующие примут участие в Божественной литургии в женском монастыре в Гродно, а затем отправятся в пеший путь. В крестный ход традиционно идет молодежь православных приходов Минска, Гродно, Белостока и Гайновки.