Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования

Новости Беларуси. Из-за решения украинских властей о закрытии границ ортодоксальные евреи не смогли попасть на свой главный праздник в украинскую Умань, где по традиции они собираются на могиле цадика Нахмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Надеясь на чудо, паломники четверо суток жили в палаточном лагере на белорусско-украинской границе. Заботу о людях, попавших в экстремальные условия, по поручению главы государства взяла на себя белорусская сторона.
Позиция официального Киева за эти дни не изменилась. Хасиды до последнего оставались на границе, но перед наступлением религиозных запретов, в том числе и на передвижения, все же отправились назад в Беларусь.
19 сентября молитвы хасидов звучат по всей стране: наиболее массово праздники проходят в Пинске, Гомеле и Минске, где верующие арендовали квартиры и номера отелей. На Рош ха-Шана принято собираться на общую молитву и, конечно, проводить время вместе за праздничным столом.
Новый год евреи отмечают два дня. Завершатся торжества воскресным вечером.
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