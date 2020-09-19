Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования

Новости Беларуси. Из-за решения украинских властей о закрытии границ ортодоксальные евреи не смогли попасть на свой главный праздник в украинскую Умань, где по традиции они собираются на могиле цадика Нахмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надеясь на чудо, паломники четверо суток жили в палаточном лагере на белорусско-украинской границе. Заботу о людях, попавших в экстремальные условия, по поручению главы государства взяла на себя белорусская сторона.

Позиция официального Киева за эти дни не изменилась. Хасиды до последнего оставались на границе, но перед наступлением религиозных запретов, в том числе и на передвижения, все же отправились назад в Беларусь.