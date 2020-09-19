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Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования

19 сентября 2020 12:04
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Новости Беларуси. Из-за решения украинских властей о закрытии границ ортодоксальные евреи не смогли попасть на свой главный праздник в украинскую Умань, где по традиции они собираются на могиле цадика Нахмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это совершенно новая для нас ситуация». Как Красный Крест помогал хасидам-паломникам на белорусской границе

Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования-1

Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования-3

Надеясь на чудо, паломники четверо суток жили в палаточном лагере на белорусско-украинской границе. Заботу о людях, попавших в экстремальные условия, по поручению главы государства взяла на себя белорусская сторона.

Позиция официального Киева за эти дни не изменилась. Хасиды до последнего оставались на границе, но перед наступлением религиозных запретов, в том числе и на передвижения, все же отправились назад в Беларусь.

Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования-6

Паломники-хасиды отмечают еврейский Новый год в Беларуси. Вот так проходят празднования-8

19 сентября молитвы хасидов звучат по всей стране: наиболее массово праздники проходят в Пинске, Гомеле и Минске, где верующие арендовали квартиры и номера отелей. На Рош ха-Шана принято собираться на общую молитву и, конечно, проводить время вместе за праздничным столом.

Новый год евреи отмечают два дня. Завершатся торжества воскресным вечером.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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