Паломники экспедиции «Дорога к святыням» пригласят людей на День белорусской письменности в Городке

Новости Беларуси. От Свято-Духова кафедрального собора в Минске сегодня, 30 августа, начался путь международной научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». Конечная точка маршрута – Городок, столица Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что проведение юбилейного XXX Дня белорусской письменности совпадает с днем освобождения Городка от немецко-фашистских захватчиков. А в Год мира и созидания это особо символично. Идея праздника – сохранение и популяризация национально-культурных традиций и поддержка белорусской литературы и книгоиздателей.