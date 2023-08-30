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Паломники экспедиции «Дорога к святыням» пригласят людей на День белорусской письменности в Городке

30 августа 2023 10:51
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Новости Беларуси. От Свято-Духова кафедрального собора в Минске сегодня, 30 августа, начался путь международной научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». Конечная точка маршрута – Городок, столица Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломники экспедиции «Дорога к святыням» пригласят людей на День белорусской письменности в Городке-1

Символично, что проведение юбилейного XXX Дня белорусской письменности совпадает с днем освобождения Городка от немецко-фашистских захватчиков. А в Год мира и созидания это особо символично. Идея праздника – сохранение и популяризация национально-культурных традиций и поддержка белорусской литературы и книгоиздателей.

Паломники экспедиции «Дорога к святыням» пригласят людей на День белорусской письменности в Городке-4

Степан Лавшук, доктор филологических наук:
І мы нясём добрую вестку напярэдадні свята. Мы папярэджваем людзей, што будзе праз пяць дзён у адным з гарадоў, якія становяцца сталіцай святкавання свята беларускага пісьменства, і запрашаем на гэтае свята.

По традиции, паломники проведут встречи с жителями городов, где запланированы остановки, пообщаются с прихожанами церквей и насельниками монастырей. Также посетят больницы и детские дома.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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