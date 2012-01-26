Пальчиковый цитрон (Рука Будды) зацвел в ботаническом саду Минска

В лимонарии ботанического сада дало плоды редкое для наших широт растение – пальчиковый цитрон. За причудливую форму его еще называют «Рука Будды».



Этот фрукт весит не более 200 граммов, источает сильный цитрусовый аромат и дает плоды лишь раз в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Антон Олехно, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Если посмотреть, то его плод напоминает сжатую кисть. Это так крестятся Будды: не тремя пальцами, а всей кистью. От этого и называют «Рука Будды».

На родине, в Китае, это дерево является священным. Его высаживают возле богатых храмов.