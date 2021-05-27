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Палаточные и с туристическим уклоном. В какой лагерь отправить ребёнка на отдых в Минской области?

27 мая 2021 13:49
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Новости Беларуси. Лагеря Минской области готовы встретить школьников. Так, в Мядельском районе летом 2021-го планируют оздоровить около 1000 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Палаточные и с туристическим уклоном. В какой лагерь отправить ребёнка на отдых в Минской области?-1

Будут работать круглосуточные и дневные лагеря. В Нарочанском крае ребят примут 13 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Из них четыре профильных со сменами в 18 дней и еще 9 – 9-дневных. Будут работать лагеря труда и отдыха, экологический, спортивно-оздоровительный и туристическо-краеведческий.

Палаточные и с туристическим уклоном. В какой лагерь отправить ребёнка на отдых в Минской области?-4

Марьяна Буйченок, методист Мядельского районного учебно-методического кабинета:
В круглосуточных оздоровительных лагерях мы планируем оздоровить 305 учащихся. Это лагеря различного профиля, это 9-дневные профильные оздоровительные лагеря палаточные. В этих палаточных лагерях у нас будут оздоравливаться 150 учащихся. Будет профиль туристско-краеведческий, дети будут познавать свою Мядельщину. Кроме Мядельщины, они будут путешествовать в Поставском районе.

Палаточные и с туристическим уклоном. В какой лагерь отправить ребёнка на отдых в Минской области?-7

В Минской области оздоровительные лагеря примут более 60 тысяч школьников. Это около 40 % от всех учащихся. Насыщенную программу для них подготовили порядка 1000 лагерей. Везде будут соблюдены противовирусные меры.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Марьяна Буйченок # Фотофакт

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