Палаточные и с туристическим уклоном. В какой лагерь отправить ребёнка на отдых в Минской области?

Новости Беларуси. Лагеря Минской области готовы встретить школьников. Так, в Мядельском районе летом 2021-го планируют оздоровить около 1000 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Будут работать круглосуточные и дневные лагеря. В Нарочанском крае ребят примут 13 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Из них четыре профильных со сменами в 18 дней и еще 9 – 9-дневных. Будут работать лагеря труда и отдыха, экологический, спортивно-оздоровительный и туристическо-краеведческий.

Марьяна Буйченок, методист Мядельского районного учебно-методического кабинета:

В круглосуточных оздоровительных лагерях мы планируем оздоровить 305 учащихся. Это лагеря различного профиля, это 9-дневные профильные оздоровительные лагеря палаточные. В этих палаточных лагерях у нас будут оздоравливаться 150 учащихся. Будет профиль туристско-краеведческий, дети будут познавать свою Мядельщину. Кроме Мядельщины, они будут путешествовать в Поставском районе.