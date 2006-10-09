Пакистан почтил память о погибших от землетрясения

В Пакистане 8 октября прошла мемориальная служба по погибшим год назад от землетрясения. Жертвами стихийного бедствия стали около 80 тысяч человек, более 100 тысяч получили ранения и увечья. 3,5 миллиона жителей остались без крыши над головой. В 08:52 по местному времени была объявлена минута молчания. Именно в это время в Кашмире произошёл первый толчок, сила которого была более семи с половиной баллов по шкале Рихтера. Скорбная церемония состоялась на территории университета в городе Музафарабаде, который год назад был разрушен в результате сильнейших подземных толчков.