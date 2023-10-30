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«Падёж существенно уменьшился» – прокуратура проверяет хозяйства в регионах, и вот результаты

30 октября 2023 20:01
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Новости Беларуси. Аграрии на пороге важного экзамена. В холодный сезон необходимо сохранить скот и обеспечить его качественной кормовой базой. За молочным и мясным производством в регионах пристально следит прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в ходе кампании по заготовке кормов были нарекания к технологии, ее несоблюдение установлено более чем в 170 хозяйствах и это далеко не единственные нарушения. Реальный масштаб вскрыт, главная задача – искоренить подобные факты.

Юлия Мычка подробнее.

«Падёж существенно уменьшился» – прокуратура проверяет хозяйства в регионах, и вот результаты-1

В Гродненской области ситуация в животноводстве выглядит оптимистично. Случаи гибели скота здесь сократился на 12 %. В одном из хозяйств Островецкого районе, где были выявлены нарушения в заготовке кормов, порядке учета животных, и существенно хромала дисциплина, падеж удалось сократить почти на четверть. Ответственность за сохранность скота руководство области возложило персонально на председателей райисполкомов.

«Падёж существенно уменьшился» – прокуратура проверяет хозяйства в регионах, и вот результаты-4

Сергей Толкун, начальник отдела прокуратуры Гродненской области:
Принятые меры, а также принципиальный контроль со сторон прокурора дали положительные результаты. Падеж существенно уменьшился. В то же время возросли среднесуточные надои и привесы.

Подробнее о результатах проверок смотрите в видео.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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