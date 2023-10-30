«Падёж существенно уменьшился» – прокуратура проверяет хозяйства в регионах, и вот результаты

Новости Беларуси. Аграрии на пороге важного экзамена. В холодный сезон необходимо сохранить скот и обеспечить его качественной кормовой базой. За молочным и мясным производством в регионах пристально следит прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в ходе кампании по заготовке кормов были нарекания к технологии, ее несоблюдение установлено более чем в 170 хозяйствах и это далеко не единственные нарушения. Реальный масштаб вскрыт, главная задача – искоренить подобные факты.