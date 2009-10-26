Падение метеорита в Латвии предсказал премьер Литвы

В июне премьер-министр Литвы Андрис Кубилюс сравнил вероятность девальвации лата с вероятностью падения метеорита

Об этом пишет DELFI со ссылкой на Diena.

«Я прогнозирую, что Латвия не девальвирует лат, так как это не принесет никакой пользы. Это лишь слухи, спекуляции. Все эти прогнозы вилами по воде писаны», — заявил Кубилюс 9 июня в интервью Литовскому общественному радио. Как заявил тогда политик, вероятность девальвации лата равна вероятность падения метеорита.

Напомним, что 25 октября в Латвии все-таки упал метеорит.

Журналистам пока не удалось получить от Кубилюса комментарий по поводу того, насколько вероятна девальвация лата в нынешней ситуации.