Озвучены результаты расследования причин аварии на Лукомльской ГРЭС

Напомним, 25 июня отключился восьмой энергоблок одной из крупнейших белорусских электростанций, что в последствии вызвало каскадное отключение остальных семи. В результате без света остались сразу несколько белорусских регионов – Лукомльская ГРЭС вырабатывает 55% электроэнергии, потребляемой всей республикой. По факту аварии Министерство энергетики создало комиссию, в результате расследования была установлена причина аварии. Основной, по мнению Минэнерго, является повреждение воздушного выключателя. Так же комиссия пришла к выводу, что развитию аварийной ситуации на ГРЭС, послужило совпадение во времени ряда технических и режимных факторов.