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Озимый ячмень вырос на славу. Как проходит уборочная кампания в Беларуси и какие земли самые урожайные?

20 июля 2022 10:10
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Новости Беларуси. Урожайность зерновых в Беларуси выше, чем в прошлом году. Плюс 13,5 центнера на круг к уровню 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Озимый ячмень вырос на славу. Как проходит уборочная кампания в Беларуси и какие земли самые урожайные?-1

Такие показатели – заслуга озимого ячменя, который уродился на славу. В Минсельхозпроде отмечают, что массовая жатва в южных регионах начнется со дня на день. По мере созревания хлебов будут наращиваться и темпы. Пока убрано чуть менее 3 % площадей. Большинство из них в Брестской области. Теперь упор делается на озимый рапс. Его получают 21 центнер с гектара (плюс 3,3 центнера к уровню прошлого года).  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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