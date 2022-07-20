Озимый ячмень вырос на славу. Как проходит уборочная кампания в Беларуси и какие земли самые урожайные?

Новости Беларуси. Урожайность зерновых в Беларуси выше, чем в прошлом году. Плюс 13,5 центнера на круг к уровню 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие показатели – заслуга озимого ячменя, который уродился на славу. В Минсельхозпроде отмечают, что массовая жатва в южных регионах начнется со дня на день. По мере созревания хлебов будут наращиваться и темпы. Пока убрано чуть менее 3 % площадей. Большинство из них в Брестской области. Теперь упор делается на озимый рапс. Его получают 21 центнер с гектара (плюс 3,3 центнера к уровню прошлого года).