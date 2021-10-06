Озимые зерновые в Беларуси посеяны почти на 90% площадей. Какие успехи у аграриев по регионам?

Новости Беларуси. В Беларуси посеяно более 1 миллиона 300 тысяч гектаров озимых. Это 90 % к запланированной площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос обеспечения продовольственной безопасности – на особом контроле Президента. Ранее Александр Лукашенко обратил внимание, что при необходимости работы должны вести даже ночью. От того, как сейчас сработают аграрии, зависит урожай 2022 года.

Хватит ли белорусам мяса и овощей и когда закончится уборочная? Об итогах совещания у Президента читайте здесь.

С задачей уже справились в хозяйствах Брестской области, в регионе осенний сев завершен. Около 5 % остается засеять аграриям Могилевской области. За последние дни удалось нарастить темпы и в других регионах. Со дня на день работы должны завершиться в Гродненской и Минской областях.