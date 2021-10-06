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Озимые зерновые в Беларуси посеяны почти на 90% площадей. Какие успехи у аграриев по регионам?

06 октября 2021 10:06
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Новости Беларуси. В Беларуси посеяно более 1 миллиона 300 тысяч гектаров озимых. Это 90 % к запланированной площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озимые зерновые в Беларуси посеяны почти на 90% площадей. Какие успехи у аграриев по регионам?-1

Вопрос обеспечения продовольственной безопасности – на особом контроле Президента. Ранее Александр Лукашенко обратил внимание, что при необходимости работы должны вести даже ночью. От того, как сейчас сработают аграрии, зависит урожай 2022 года.

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С задачей уже справились в хозяйствах Брестской области, в регионе осенний сев завершен. Около 5 % остается засеять аграриям Могилевской области. За последние дни удалось нарастить темпы и в других регионах. Со дня на день работы должны завершиться в Гродненской и Минской областях.

Озимые зерновые в Беларуси посеяны почти на 90% площадей. Какие успехи у аграриев по регионам?-4

Хуже всего пока обстоят дела в Гомельской области – озимые еще не посеяны на четверти от запланированной площади.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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