Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 2

Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 1

Джейми Бек — фотограф из Нью-Йорка, который вместе с веб-дизайнером Кевином Бургом создали серию анимированных фотографий. Это не те «гифки», которых полно в сети, это настоящее искусство, на грани фотографии и видео. Джейми называет эти фотографии «cinemagraphs», это уже не фотографии, но еще и не кино.