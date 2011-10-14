Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 2

Детские сады, школы, больницы, музеи архивы начали подключать вне очереди еще 11 числа. С 13 октября тепло начало поступать в квартиры. Жилой фонд Минска подключат к отоплению в течение 4-5 дней до 17 октября. Тепло будет подаваться в дома поэтапно - по 20-25% домов в день.
Джейми Бек — фотограф из Нью-Йорка, который вместе с веб-дизайнером Кевином Бургом создали серию анимированных фотографий. Это не те «гифки», которых полно в сети, это настоящее искусство, на грани фотографии и видео. Джейми называет эти фотографии «cinemagraphs», это уже не фотографии, но еще и не кино.
Ночью местами возможны заморозки до минус 8-ми. Все это создаст сложности на дорогах: появится наледь, снежные заносы, ухудшится видимость.
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