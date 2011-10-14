Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 1

Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 2
Ночью местами возможны заморозки до минус 8-ми. Все это создаст сложности на дорогах: появится наледь, снежные заносы, ухудшится видимость.
Специальные аудио-гиды на различных языках расскажут о достопримечательностях Минска и проведут по нужным маршрутам.
Подаётся оно поэтапно - по 20 процентов в день. Накануне батареи стали нагреваться в жилых домах Витебского региона.
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