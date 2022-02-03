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Ожидается встреча с Шойгу и церемония вручения верительных грамот. Рабочий день Президента 3 февраля

03 февраля 2022 07:33
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 3 февраля пройдет церемония вручения верительных грамот главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ожидается встреча с Шойгу и церемония вручения верительных грамот. Рабочий день Президента 3 февраля-1

8 послов начали работу в нашей стране, и по протоколу они предоставят официальный документ, который разрешает им, по сути, говорить от имени своей страны. После ожидается, что Александр Лукашенко проведет встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Сергей Шойгу # Фотофакт

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