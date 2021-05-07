Ожидается потепление. Когда отключат отопление в Минске?

Новости Беларуси. Решение, принятое с учетом прогнозов синоптиков. В Минске объявлено о завершении отопительного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, на следующей неделе ожидается потепление. По прогнозам, температура воздуха достигнет +20°C. Обычно батареи начинают отключать, когда среднесуточная температура равна 8°C в течение трех суток подряд.