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Ожидается потепление. Когда отключат отопление в Минске?

07 мая 2021 07:47
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Новости Беларуси. Решение, принятое с учетом прогнозов синоптиков. В Минске объявлено о завершении отопительного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подача тепла потребителям будет прекращена 12 мая.

Ожидается потепление. Когда отключат отопление в Минске?-1

Как известно, на следующей неделе ожидается потепление. По прогнозам, температура воздуха достигнет +20°C. Обычно батареи начинают отключать, когда среднесуточная температура равна 8°C в течение трех суток подряд.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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