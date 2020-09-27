Прямой эфир

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

27 сентября 2020 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На предстоящей неделе погоду в стране будут определять атмосферные фронты из Украины, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В выходные дни еще порадует жителей нашей страны достаточно теплая погода, однако будет порывистый ветер.

С понедельника температура воздуха начнет постепенно понижаться и придет к своей климатической норме. В ночные часы ожидаем от +5 до +13°C, в разгар дня столбик термометра по стране покажет от +15 до +20°C, по юго-востоку страны будет на пару градусов теплее.

В понедельник и во вторник местами по стране, а в остальные дни по большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

Синоптики предупреждают о дождях в Беларуси на предстоящей неделе.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона
26 сентября 2020 20:48

«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября
26 сентября 2020 19:37

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября

«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей
26 сентября 2020 19:28

«Советую людям таким не заниматься, ведь гражданская война нам не нужна». Мужчина о том, зачем распылил газ в салон правоохранителей