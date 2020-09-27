Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. На предстоящей неделе погоду в стране будут определять атмосферные фронты из Украины, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В выходные дни еще порадует жителей нашей страны достаточно теплая погода, однако будет порывистый ветер.

С понедельника температура воздуха начнет постепенно понижаться и придет к своей климатической норме. В ночные часы ожидаем от +5 до +13°C, в разгар дня столбик термометра по стране покажет от +15 до +20°C, по юго-востоку страны будет на пару градусов теплее.

В понедельник и во вторник местами по стране, а в остальные дни по большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.