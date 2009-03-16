Озеро Черное в Берёзовском районе Брестской области в минувшие выходные стало "аномальной зоной"

За трое суток здесь едва не утонули пять человек. Первый сигнал на пульт спасателей поступил ещё в минувшую пятницу.

Трое мужчин не могли самостоятельно попасть на берег, так как на озере был тонкий лед. На следующий день испробовать его на крепость решился очередной смельчак. Вчерашний случай стал и вовсе курьёзным. Спасатели пришли на помощь мужчине, который пытался забрать ящик с рыболовными снастями, оставленный накануне едва не утонувшим рыбаком.

Тем временем, уже на всех водоёмах страны лёд стал опасным. В Беларуси начался паводок. Пока ситуация не вызывает опасений. Подъем уровня специалисты отмечают на Соже. Река пока в русле, и лишь ее приток Бесядь вышел на пойму. Незначительный подъем и на Припяти - ежесуточно на 2-3 см. По информации специалистов, река практически очистилась ото льда. Равномерному росту уровня воды способствует погода, когда днём – плюс, а ночью – минус.

