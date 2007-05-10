Оздоровление белорусских детей в Италии - на качественно новом уровне

10 мая в Минске подписан договор "Об условиях оздоровления на основе безвозмездной помощи несовершеннолетних Граждан Республики Беларусь в Италии". Документом предусмотрены правительственные гарантии по обеспечению безопасного пребывания детей в Италии, ответственность за их нарушение, а также обязательное участие белорусской стороны в решении вопросов пребывания детей на территории Итальянской Республики. Как белорусская, так и итальянская сторона выразили уверенность, что договор станет хорошей основой для развития двусторонних отношений между государствами.