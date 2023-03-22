Прямой эфир

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака

22 марта 2023 15:54
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим овощи с яйцами на сковородке.

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-1

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-3

Разогреваем сковородку. Рубим небольшой зубчик чеснока. И сразу же порежем один гриб. На сковородку наливаем растительное масло, а затем добавим маленький кусочек сливочного.

Завтрак готовится за 3-4 минуты, и он сбалансированный.

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-6

Отправляем чеснок на сковородку. Грибы – туда же. Когда грибы почти обжарились, добавляем спаржевую фасоль и немного томатов черри.

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-9

Пока обжариваются овощи, взобьем два яйца со сливками. Добавим черного перца, немного соли. Теперь сливки. Взбиваем все вилкой.

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-12

Этой смесью заливаем овощи и быстро все перемешиваем.

Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака-15

Яйцо схватилось очень быстро. Буквально полторы минуты – и перекладываем все в тарелку. Завтрак готов!

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