Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим овощи с яйцами на сковородке.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим овощи с яйцами на сковородке.
Разогреваем сковородку. Рубим небольшой зубчик чеснока. И сразу же порежем один гриб. На сковородку наливаем растительное масло, а затем добавим маленький кусочек сливочного.
Завтрак готовится за 3-4 минуты, и он сбалансированный.
Отправляем чеснок на сковородку. Грибы – туда же. Когда грибы почти обжарились, добавляем спаржевую фасоль и немного томатов черри.
Пока обжариваются овощи, взобьем два яйца со сливками. Добавим черного перца, немного соли. Теперь сливки. Взбиваем все вилкой.
Этой смесью заливаем овощи и быстро все перемешиваем.
Яйцо схватилось очень быстро. Буквально полторы минуты – и перекладываем все в тарелку. Завтрак готов!
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!