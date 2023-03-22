Овощи с яйцами на сковороде. Рассказываем рецепт быстрого и полезного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Приготовим овощи с яйцами на сковородке.

Разогреваем сковородку. Рубим небольшой зубчик чеснока. И сразу же порежем один гриб. На сковородку наливаем растительное масло, а затем добавим маленький кусочек сливочного. Завтрак готовится за 3-4 минуты, и он сбалансированный.

Отправляем чеснок на сковородку. Грибы – туда же. Когда грибы почти обжарились, добавляем спаржевую фасоль и немного томатов черри.

Пока обжариваются овощи, взобьем два яйца со сливками. Добавим черного перца, немного соли. Теперь сливки. Взбиваем все вилкой.

Этой смесью заливаем овощи и быстро все перемешиваем.