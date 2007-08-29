Конкурс профессионального мастерства "Минский мастер - 2007" подводит итоги. В этом году его лауреатами стал 31 человек.

Когда каждая минута дорога, дежурство врача-реаниматолога - это постоянная готовность №1. Все члены бригады осознают, что исход очередного поединка со смертью зависит только от них. Но, выезжая по вызову, часто даже не представляют, с чем им придется столкнуться. Этот пострадавший, по словам родственников, оступился в ванной и упал на лезвие. Однако у медиков другое мнение.

Разбираться с родственниками остается наряд милиции. А задача реаниматологов - оказать первую помощь и срочно доставить пострадавшего в больницу. Автомобиль скорой оборудован всей необходимой техникой: аппараты для наружного массажа сердца, для отсоса содержимого желудка, респираторы. Однако руки настоящего мастера могут то, на что иногда не способна техника.

Спасение людей, находящихся на волоске от смерти, каждодневное занятие Ольги Юрьевны Головоченко. В этом году ее признали лучшей в своем деле. Однако победительница конкурса "Минский мастер 2007" считает всех реаниматологов одинаково особенными.

Ее работа и опасна, и трудна. Лучший реаниматолог Минска по совместительству жена и мать двоих детей. Да и пациенты не обделены вниманием и заботой.

Работа реаниматологов сопряжена с огромным напряжением физических и духовных сил. Ответственность за чужие жизни способен выдержать не каждый. Но, глядя на слаженные действия врачей, смело веришь, что этим людям можно доверить самое дорогое - человеческую жизнь.

