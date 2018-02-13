«Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства». Лукашенко раскритиковал ситуацию на дорогах

Новости Беларуси. Большое совещание провел 13 февраля Александр Лукашенко. Важный вопрос в повестке заседания – правопорядок и защита граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызывает тревогу рост домашнего насилия, преступности в быту, в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет. Не совсем благополучной остается и ситуация на дорогах. Президент обращает внимание: все чаще ДТП случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости

Александр Лукашенко, П резидент Республики Беларусь:

В 2017 году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей – увеличилось. По-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру – когда будет наведен порядок? Порядок во всем!