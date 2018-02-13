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«Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства». Лукашенко раскритиковал ситуацию на дорогах

13 февраля 2018 15:17
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Новости Беларуси. Большое совещание провел 13 февраля Александр Лукашенко. Важный вопрос в повестке заседания – правопорядок и защита граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства». Лукашенко раскритиковал ситуацию на дорогах-1

Вызывает тревогу рост домашнего насилия, преступности в быту, в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет. Не совсем благополучной остается и ситуация на дорогах. Президент обращает внимание: все чаще ДТП случаются с участием сотрудников органов внутренних дел.

Вопросы национальной безопасности обсудили на совещании во Дворце Независимости

«Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства». Лукашенко раскритиковал ситуацию на дорогах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2017 году, несмотря на снижение количества ДТП, число погибших на дорогах практически не изменилось, а детей – увеличилось. По-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру – когда будет наведен порядок? Порядок во всем!

«Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства». Лукашенко раскритиковал ситуацию на дорогах-7

Чтобы вы мне не отписывали, что там некоторые "крутяки" у нас появились. Это же не дети простых людей. А сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям, на что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете. Отверните головы им и поотбирайте транспортные средства. Вот и все решение вопроса. Я хочу, чтоб это мое заявление общество услышало.

# общество # Александр Лукашенко # Милиция Беларуси # Фотофакт

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