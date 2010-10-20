Отвечают ли на сайте Мингорисполкома на обращения граждан?

С виртуальными обращениями граждан на форуме действительно работают так же, как с реальными, хотя они и не подпадают под закон «Об обращениях граждан» и могут, по сути, оставаться без ответов.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Если вопрос адекватный, грамотно задан и может волновать других минчан, мы стараемся на него отвечать или предпринимаем конкретные меры, если нужна помощь. Отдел писем и приема граждан Мингорисполкома распределяет такие обращения по соответствующим инстанциям и организациям. К примеру, недавно кто-то из граждан написал на форуме свои предложения по реконструкции стадиона «Динамо». Конкретные замечания уже отправлены в Управление физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома, а на портале в этой рубрике буквально через несколько дней был опубликован ответ по данному предложению. Я, кстати, сам лично тестировал обратную связь на нашем сайте. В одном случае дело касалось покоса травы возле дома, а во втором – капремонта улицы. Траву скосили буквально сразу, а по ремонту улицы отправили разъяснения на мой электронный ящик.

Конечно, не стоит ждать, что на любое ваше сообщение тут же отреагируют в оффлайне: планы и графики работ пока никто не отменял. Но если решение проблемы не требует огромных капиталовложений и времени, получить помощь вполне реально, пишет «АиФ».