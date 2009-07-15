Отсрочки в Беларуси получили около 25 тыс. призывников

Почти 25 тыс. призывников предоставлены отсрочки от призыва. Наибольшее количество отсрочек (около 15 тыс.) получено для продолжения образования. Количество отсрочек по семейному положению и состоянию здоровья осталось примерно на уровне прошлого года.
Накануне должностные лица военных комиссариатов районов и городов, представители воинских частей провели всестороннее изучение и отбор призывников.
Торжественные церемонии принятия присяги в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил состоятся 8 августа, сообщает БЕЛТА.