Отсрочки в Беларуси получили около 25 тыс. призывников

В Беларуси около 50 тыс. юношей прошли призывные комиссии.

Почти 25 тыс. призывников предоставлены отсрочки от призыва. Наибольшее количество отсрочек (около 15 тыс.) получено для продолжения образования. Количество отсрочек по семейному положению и состоянию здоровья осталось примерно на уровне прошлого года.

Накануне должностные лица военных комиссариатов районов и городов, представители воинских частей провели всестороннее изучение и отбор призывников.

Торжественные церемонии принятия присяги в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил состоятся 8 августа, сообщает БЕЛТА.