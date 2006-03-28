Отслужу как надо и вернусь

Почти две тысячи ребят из Минска и Минской области в эту призывную кампанию были отправлены в войска. Право пройти срочную службу в войсковой части 3214 внутренних войск МВД дают далеко не каждому новобранцу. Не случайно итоги призыва командование решило провести именно на базе этой части. Солдаты спецподразделения продемонстрировали свое мастерство под аплодисменты работников призывных комиссий. Экскурсия по войсковой части заняла чуть больше часа. Гостям показали военную технику, баню и казарму роты почетного караула: Как отметил начальник отдела призыва военного комиссариата Минска и Минской области Сергей Масловский, ребята идут служить охотно. На протяжении ряда лет все большее число молодых людей приходит в армию с желанием попасть в ту или иную часть или подразделение. Вооруженные силы стали более открытыми, и призывники не боятся переступать порог войсковой части. Однако есть и проблемы, из-за которых комплектовать элитные мобильные войска и спецназ становится сложнее. Лишь каждый третий молодой человек признается годным к службе в армии по здоровью.