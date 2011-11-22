Отслеживать частоту пересечения границы белорусами будет специальная программа, а машина будет ставиться на контроль

Новости Беларуси, Брест. Выезжать на личном автомобиле за границу белорусы смогут не чаще одного раза в 8 дней без уплаты пошлин на топливо. Соответствующее постановление принято Правительством.

Ездить белорусы стали больше и чаще: туризм, учеба, родственники за границей. Но практика показывает не только позитивные моменты. Спекуляции топливом для некоторых жителей приграничья стали даже не дополнительным – основным заработком. А это, в первую очередь, удар по экономике.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

При необходимости лицу выехать с территории Республики Беларусь на автомобильном транспортном средстве чаще, чем раз в восемь дней, нужно произвести таможенное декларирование. То есть подать таможенную декларацию в таможенный орган, уплатив при этом таможенную пошлину.

В первую очередь это связано с тем, что лица вывозят незаконно автомобильное топливо чаще всего в выходные дни. Тем самым создавая очереди и затрудняя движение через границу граждан, выезжающих с туристической целью, на отдых и по другим причинам.

Отслеживается количество поездок за границу с помощью специальной программы. Она работает на всех пунктах контроля. У пограничников остается информация о конкретном человеке и транспортном средстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Новицкий, начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:

Если он пересекает границу чаще, чем раз в 5 суток, то программа нам это выдает, и транспортное средство ставится на контроль. Совместно с сотрудниками таможни принимается по каждому случаю решение о пропуске или не пропуске гражданина.

Давид Железницкий, водитель (Польша):

Топливо намного дешевле здесь, в Беларуси, чем у нас, в Польше. Разница колоссальная. Ездит много поляков к вам.

Если будет раз в восемь дней, то для нас это будет плохо. Здесь действительно дешевле и экономичнее. Для людей с небольшим достатком легче приехать заправляться у вас, здесь. У нас за литр платим 2 доллара, у вас – чуть больше полудоллара.

Томаш Слива, водитель (Польша):

Разница есть. Конечно, есть. Для себя я покупаю, езжу раз в 5-10 дней. Разница есть и она большая.

Для людей, которые ездят за границу с другими целями и по легальному поводу, новое постановление особых потрясений не вызвало.

Александр вместе коллегами отправляется на рабочую встречу в Польшу. И тот факт, что на обратном пути очередь станет меньше, не может не радовать.

Александр Пальчевский, водитель:

Меня это не смущает, даже если будет 20 дней. Я не настолько часто езжу и не занимаюсь перевозом топлива и товаров, на который установлен лимит. Поэтому отношусь спокойно.

Ограничение не касается тех людей, кто пересекает границу действительно в рабочих целях с официальными документами. Либо просто по уважительной причине по согласованию с Пограничным и Таможенным комитетами. Легальный путь для заработка и возможность повидаться с родственниками никто не отменял.