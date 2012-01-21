Отрытый чемпионат Беларуси по хоккею: вопрос об участниках плей-офф еще открыт

«Неман» завершил этот отрезок сезона на втором месте в турнирной таблице. Последние шесть очков подопечные Дмитрия Кравченко набрали в двухраундовом противостоянии с «Лидой».



Хотя в первом гродненском матче лидчане открыли счет усилиями Алексея Кувеко, уже во второй трети все стало на свои места: Александр Полушин, Сергей Колосов – 2:1. В заключительном периоде на ворота Никиты Перевозчикова обрушился настоящий шквал атак. Кислый, Горбунов, Глебов, Антонов и Осипов довели дело до форменного разгрома – 7:1.



В главном же матче дня «Металлург» в серии буллитов был сильнее «Гомеля». Решающий бросок нанес Константин Баранов. «Шахтер» покуражился в Могилеве. Покер Романа Романенко обеспечил «Бресту» победу над «Металургсом». Наконец, «Витебск» был сильнее «Химика-СКА».



Второй раунд противостояния «Металлурга» и «Гомеля» буллитов не протребовал. Более того, обошлось даже без овертайма. «Волки» решили все в основное время встречи – 3:0.



В самом начале второго периода Андрей Макров среагировал на прострел Валерия Хлебникова и забросил, таким образом, свою сотую шайбу в чемпионатах Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Спустя пять минут Константин Дурнов выиграл борьбу и отправил в прорыв Дмитрия Игошина, который с видимой легкостью разобрался с гомельской обороной. Третью пробоину кораблю гостей нанес Евгений Каштанов. Как говорится, без вариантов.



Концовку встречи украсили две драки. В одной Кирилл Брикун справился с Филиппом Бьёрком, в другой была зафиксирована боевая ничья между Сергеем Хомко и Тимофеем Филиным.



«Химик» продолжил свободное падение, потерпев 11-ю неудачу кряду. Особенно горькой ее сделало то, что вновь проиграли подопечные Владимира Мартынова соседям – географическим и по турнирной таблице – витеблянам. У гостей забросили Орлюк, Лобашов, Грибко и Короткевич. Два ассистентских балла записал в свой актив Денис Тыднюк. «Химик» ответил лишь точным броском Дмитрия Рудака – 4:1.



Юрий Ивашин, главный тренер ХК «Витебск»:

Эта игра, действительно, пускай мы и внизу таблицы, хорошего уровня.



Владимир Мартынов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

Попали в такую яму. У нас очень большие проблемы с защитниками. Шесть человек защитников. И некого из ни выделить – просто безобразно.



12-ю победу кряду одержал в Лиде «Неман», несмотря на героические усилия подопечных Эдуарда Валиуллина в третьем периоде. «Юность» скромно, но эффективно съездила в Брест. «Шахтер» вновь не дал шанса «Могилеву».



Нетрудно уловить, что пятый круг формальностью не будет: ни одна команда еще не потеряла надежды на попадание в плей-офф. Не распределены медали, да и кто с кем сыграет в первом круге плей-офф – также вопрос не решенный.