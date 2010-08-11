Отряду пограничного контроля «Минск» сегодня — 65

Это сотрудники, которые первыми встречают авиапассажиров и проверяют подлинность документов.

Такие воздушные контролеры сейчас есть в Национальном аэропорту и аэропорту «Минск-1». По такой же схеме работают в Витебске, Могилеве и Гомеле.

Четырнадцать тысяч самолетов в этом году поднялись в небо из Минска благополучно, а вот 900 пассажиров из 600 тысяч пытались улететь по фальшивым паспортам. За такую зоркость и бдительность минскую часть не раз признавали лучшей в органах пограничной службы. Сейчас наши контролеры обмениваются воздушным опытом с австрийскими коллегами и вместе ищут пути борьбы с поддельными документами.

Андрей Громыко, заместитель начальника ОПК «Минск-2» по идеологической работе:

Признаки, на которые мы обращаем внимание, — как изготовлен документ, из какой бумаги, как заполнялся, с помощью какого принтера распечатан, какими способами печати вносились изменения в документ.