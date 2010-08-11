Отряду пограничного контроля «Минск» – 65

Это сотрудники, которые первыми встречают пассажиров у трапа самолета, и первыми проверяют подлинность документов.

Здесь границы – безграничны. Это тот самый уникальный случай, когда воздушные ворота открывают возможности для новых рубежей. И Минск напрямую граничит с Францией или Китаем. И это необъятное пространство могут объять только воздушные контролеры.

Он считает их не только по осени. Алексей первым провожает и встречает пассажиров. Пока те спускаются по трапу, он без алкотеста, на глаз оценивает поведение и вносит в базу данных. На все – полторы минуты. Проверяет экипаж и соответствие паспортных данных. Ведь туристы меняют не только фото, но и пол, и срок действия документа. Но даже при хорошем паспортном раскладе, контролер имеет право лишить пассажира рейса.

Алексей Доронин, контролер:

– Если пассажир находится в нетрезвом состоянии, начинает нетактично себя вести – его снимают с самолета.

Это мини-лаборатория. Здесь проверяют паспорт на пригодность. Сначала последнюю страницу сканируют. В красном свете просматривают так называемую «подчистку». Затем исследуют в ультрафиолетовом свете. Остальные страницы с данными изучают под лампой. Тиснение, если есть и микротекст, его обычно считывают под лупой.

За 10 лет Татьяна видела не одну фальшивку. Однажды парень пытался улететь по паспорту друга, а бизнесмен – пройти контроль по подделке с высококачественной печатью. Техника совершенствуется, как и сами способы обмана. Мошенники идут на все: переклеивают фото, меняют номера, и даже ставят водяные знаки. Несоответствие некоторых экземпляров в глаза бросается сразу.

Татьяна Кисель, контролер:

– Проходит муж с женой. Жена пошла на одну кабинку, муж на другую. Дает паспорт. Это ваш паспорт? Да мой паспорт. Вы уверены? Конечно. Показываешь паспорт, а это паспорт жены. Ой, это моя жена, она здесь где-то проходила.

На самолет регистрируется около ста человек. Екатерина следит за тем, чтобы никто не прошел коридор раньше времени. Режимная зона. Однако объяснить это, порой проще ребенку, чем взрослому иностранцу.

Екатерина Чабай, контролер:

– Например, я владею иностранным языком, мне легче. Но некоторые, даже иностранцы, не владеют английским. Поэтому приходится объясняться на пальцах.

Такие воздушные контролеры сейчас есть в Национальном аэропорту и аэропорту «Минск-1». По такой же схеме работают в Витебске, Могилеве и Гомеле. Только в этом году сотрудники пропустили через госграницу 14 тысяч бортов. Эту часть не раз признавали лучшей в органах пограничной службы. Поэтому вместе с австрийскими коллегами наши контролеры сейчас обмениваются воздушным опытом.

Андрей Громыко, заместитель начальника ОПК «Минск-2» по идеологической работе:

– Как изготовлен документ, из какой бумаги. Все эти признаки рассказывают нашим контролерам, которыми мы пользуемся в нашей служебной деятельности.

Чтобы очереди, как и число фальшивых документов, сократились вдвое, здесь ждут появления не новой техники, а биометрических паспортов. Они будут защищены микрочипом. Такие документы в Беларуси появятся уже в ближайшие несколько лет.

Екатерина Расолько, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.