Отряд белорусского МЧС отправляется в Россию помогать тушить пожары

По поручению Президента Беларуси премьер-министр республики Сергей Сидорский в телефонном разговоре со своим российским коллегой предложил помощь в тушении пожаров и восстановлении жилья. Владимир Путин выразил благодарность за это предложение.

Сводный отряд МЧС, который отправится в Россию, сформирован. В его составе – 150 спасателей, а также спецтехника – 20 автоцистерн и вертолет Ми-8. Место назначения – Рязанская, и, возможно, Владимирская области.

Подобная наземная гуманитарная миссия – первая в истории МЧС Беларуси. А вот поддержку с воздуха, при помощи вертолета Ми-26 наши спасатели оказывают каждое лето турецким и греческим пожарным.

Пока неизвестно, сколько времени отряд белорусского МЧС пробудет в России. Это будет зависеть от того, когда ситуация с пожарами там нормализуется.

Алексей Воробьев, начальник Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

– Наши специалисты готовы к ликвидации всех очагов пожаров, которые перед нами поставят наши российские коллеги. Я думаю, что российские коллеги не сомневаются в нашей компетенции – будь это лесной или торфяной пожары – и к тому и к другому мы готовы в полной мере.

Также, с участием белорусских специалистов, как ожидается, будет восстановлено около сотни домов в пострадавших от огня регионах. Возвести необходимое количество домов нужно под ключ до наступления холодов.