Отремонтируют 63 аварийных километра. Как дорожники Минской области готовятся к зиме?

Новости Беларуси. До конца 2021 года в Минской области планируют отремонтировать 63 километра аварийных участков асфальтобетонных дорог и 154 гравийных. На эти работы выделены дополнительные средства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас дорожники заняты подготовкой к зимнему периоду. Проверяют необходимую технику, заготавливают смеси. В Вилейском районе на балансе местного предприятия – более 1 000 километров дорог. В автопарке – около 50 единиц техники. Частично она будет задействована на расчистке снега во время обильных осадков, уже заготовлено и 6 000 кубических метров песчано-соляной смеси.

Александр Майстрович, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ №162»:

Для выполнения работ по зимнему содержанию в наличии есть 10 пескосолеразбрасывателей, 11 тракторов, 4 автогрейзера, 6 погрузчиков. Эта техника используется больше для расчистки снежных переметов и завалов.