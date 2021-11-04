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Отремонтируют 63 аварийных километра. Как дорожники Минской области готовятся к зиме?

04 ноября 2021 13:53
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Новости Беларуси. До конца 2021 года в Минской области планируют отремонтировать 63 километра аварийных участков асфальтобетонных дорог и 154 гравийных. На эти работы выделены дополнительные средства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Отремонтируют 63 аварийных километра. Как дорожники Минской области готовятся к зиме?-1

Сейчас дорожники заняты подготовкой к зимнему периоду. Проверяют необходимую технику, заготавливают смеси. В Вилейском районе на балансе местного предприятия – более 1 000 километров дорог. В автопарке – около 50 единиц техники. Частично она будет задействована на расчистке снега во время обильных осадков, уже заготовлено и 6 000 кубических метров песчано-соляной смеси.  

Отремонтируют 63 аварийных километра. Как дорожники Минской области готовятся к зиме?-4

Александр Майстрович, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ №162»:  
Для выполнения работ по зимнему содержанию в наличии есть 10 пескосолеразбрасывателей, 11 тракторов, 4 автогрейзера, 6 погрузчиков. Эта техника используется больше для расчистки снежных переметов и завалов.   

Отремонтируют 63 аварийных километра. Как дорожники Минской области готовятся к зиме?-7

Недавно на предприятии закончили текущий ремонт магистрали Бубны – Долгиново. Теперь в планах обновить автодорогу Нарочь – Косачи – Русское Село протяженностью 2 километра.  

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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