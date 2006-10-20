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Отражать интересы нового поколения - основная задача молодежных организаций Беларуси

20 октября 2006 07:25
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Молодежные организации Беларуси получили колоссальную поддержку со стороны государства. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября на встрече с лидерами молодежных общественных объединений страны - Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусской республиканской пионерской организации и Белорусского комитета молодежных организаций.

Глава государства отметил, что государство не будет отстраняться от молодежных проблем, и по мере необходимости намерено участвовать в решении многих поставленных перед молодежными объединениями задач. Вместе с тем  Президент Беларуси хочет видеть работу молодежных структур более динамичной и самостоятельной. 

Отражать интересы нового поколения - основная задача молодежных организаций Беларуси. Сегодня на передний план выходят не количественные, а качественные показатели работы с молодым поколением. Представители государственных органов, непосредственно курирующих работу молодежных объединений, также были приглашены на встречу.  Они обсуждали вопросы эффективности проводимых социально-экономических мероприятий, действенности решения социальных проблем молодежи.

# общество

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