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Отпуск завершился неудачно

29 марта 2007 10:46
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Минские туристы, пострадавшие накануне в ДТП в Смоленской области, доставлены в Беларусь.Пять минчан с травмами направлены в городскую больницу в Орше, еще три  пострадавших - в  6-ю и  9-ю городские больницы Минска. Тела троих погибших, из которых - один водитель, также будут доставлены в Минск.
По предварительным данным ДТП, в котором пострадали минчане, ехавшие из  Москвы на микроавтобусе, произошло из-за того, что водитель уснул за рулем и  совершил наезд на стоявший на погранпереходе большегрузный автомобиль. Минчане возвращались с отдыха в Египте.
# общество

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