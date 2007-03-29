Отпуск завершился неудачно

Минские туристы, пострадавшие накануне в ДТП в Смоленской области, доставлены в Беларусь.Пять минчан с травмами направлены в городскую больницу в Орше, еще три пострадавших - в 6-ю и 9-ю городские больницы Минска. Тела троих погибших, из которых - один водитель, также будут доставлены в Минск.

По предварительным данным ДТП, в котором пострадали минчане, ехавшие из Москвы на микроавтобусе, произошло из-за того, что водитель уснул за рулем и совершил наезд на стоявший на погранпереходе большегрузный автомобиль. Минчане возвращались с отдыха в Египте.