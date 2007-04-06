Отпраздновать Пасху с родными и близкими ни что не помешает

Пункты упрощенного пропуска Гомельской области будут открыты и в пасхальную ночь.Подобный график работы вводится ежегодно в связи с большим потоком людей, которые в эти дни стремятся попасть на пасхальные богослужения в приграничные деревни, где есть церкви. В остальные дни, в том числе и на Радуницу, сохраняется обычный режим работы - с 7.00 до 20.00. Посещение населенных пунктов, находящихся в пограничной зоне, будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством.