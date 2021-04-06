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Отправят технику, лекарства, трансформаторы. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь

06 апреля 2021 10:05
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Новости Беларуси. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправят технику, лекарства, трансформаторы. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь-1

Туда отправят лекарственные средства, сахар, трансформаторы и целый набор техники: грузовики, самосвал, тягач МАЗ, автобетономешалку. Общая стоимость – более миллиона рублей.

Отправят технику, лекарства, трансформаторы. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь-4

Это не первая такого рода поддержка сирийского народа. В стране, пережившей военные потрясения, остро стоят гуманитарные и социально-экономические вопросы. Ряд из них возник в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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