Отправят технику, лекарства, трансформаторы. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь

Новости Беларуси. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда отправят лекарственные средства, сахар, трансформаторы и целый набор техники: грузовики, самосвал, тягач МАЗ, автобетономешалку. Общая стоимость – более миллиона рублей.
Это не первая такого рода поддержка сирийского народа. В стране, пережившей военные потрясения, остро стоят гуманитарные и социально-экономические вопросы. Ряд из них возник в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса.