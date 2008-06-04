Отправляясь в отпуск – не забудьте про паспорт!

Об этом сегодня напомнили в столичном управлении по гражданству и миграции. Сроки оформления главного документа в Минске и так короче нормативного месяца, а в случае острой необходимости можно справиться и за несколько дней. Специалисты предупреждают, что при пересечении государственной границы паспорт необходим даже грудным младенцам. Всем гражданам моложе 18-ти еще нужно и разрешение родителей покинуть пределы родины. Малолетним удостоверения личности выдают бесплатно, кстати срок их действия теперь ограничен пятью годами.