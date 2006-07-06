Отправляться в дальнюю дорогу лучше по-холодку

За прошедшие три дня на дорогах республики произошло 132 ДТП. Погибли двадцать восемь человек. Сто шестьдесят получили ранения. Резко возросшее количество аварий Госавтоинспекция связывает с жаркой погодой. Проезжая часть нагревается, образуется колея, особенно при прохождении тяжеловесных машин. При повышенной температуре воздуха у водителей притупляется внимание и появляется сонливость. А это снижает управляемость автомобиля, тем более при движении на высокой скорости. Человек не успевает вовремя отреагировать на неординарную ситуацию. Столицу в этом отношении Бог миловал. Количество аварий не возросло. Однако минувшие сутки без ЧП не обошлись - погиб водитель- военнослужащий, который просто уснул за рулем. Госавтоинспекция предупреждает: в эти дни следует быть особенно внимательными. Планировать длительные поездки следует на ранние часы и после захода солнца.