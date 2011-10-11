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Отопление включили в социальных объектах Минска

11 октября 2011 14:43
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В Беларуси началось поэтапное подключение отопления в социальном секторе. Накануне потеплели батареи в самом северном регионе страны — Витебской области.

Сегодня тепло пришло в детские сады, школы, больницы, музеи и госархивы Минска. Такое решение принял Мингорисполком с учетом неблагоприятного прогноза погоды. Далее на очереди жилой сектор.

В столице тепло подается в квартиры поэтапно — по 20% домов в день. После системы отрегулируют, на что уйдет еще примерно две недели.

Сегодня же начали включать отопление в социальных учреждениях Брестской области. В Минской батареи потеплеют в ближайшие дни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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