Отопление в жилых домах в Минске включат в конце недели

Раздеваться можно смело. В стране грядет глобальное потепление. Минус на улице стимулирует плюс в домах. Сегодня в столице началось подключение отопления так называемых потребителей первой категории.

Уже к обеду чугун раскалился в республиканском центре трансплантологии. Комфорт в палатах здесь фиксирует термометр. Не ниже 18 —это тот необходимый минимум, чтобы пациенты быстрее и без осложнений шли на поправку. Фланелевые халаты теперь висят на спинках коек.

Александр Пусиков, заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе городской клинической больницы № 9 Минска:

Проведена работа в отделениях: заклеены окна, на двери установлены пружинные доводчики, чтобы можно было жить комфортно.

Сегодня во внимание и градус для шедевра. Акварели и масло весьма привередливы. Только + 18 и 55% влажности. Такую погоду порой сами смотрители едва переносят. Но искусство требует жертв.

В Национальном художественном музее каждое утро начинается с измерения погоды в доме. Главное хранилище искусств обогревается по старинке — чугунными «гармошками». А вот новое здание уже под властью электронных синоптиков. Ультрасовременная система климат-контроля сохраняет уникальные картинные фонды, подобный механизм есть только в Национальной библиотеке.

Для слесаря Олега «горячий» сезон действительно постучался в окно. Его задача — не дать уйти через форточку ни одному градусу. Такой рабочий марафон по остеклению уже длится месяц. Между прочим, благодаря закупоренным наглухо окнам в подъездах, электроэнергия экономится на 30%. Такие примеры на вычитание особо по вкусу жителям столицы.

Анатолий Лавинчук, начальник управления энергетики Мингорисполкома:

Тарифы остались на сегодняшний день без изменения. Наше население в настоящий момент оплачивает только 25-30% от стоимости этой энергии. Поэтому попрошу население очень рачительно относиться: закрыть все окна, заклеить и информировать жилищные службы о том, где и что не так.

Вентиль отопительной системы открыт. В ближайшие дни подключат все социальные объекты, а уже к концу недели тепло планомерно разольется по батареям квартир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».