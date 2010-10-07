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Отопление в жилых домах Минска будут включать в течение 4-5 дней

07 октября 2010 07:00
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Таково решение Мингорисполкома. Тепло в минские квартиры будут подавать поэтапно в течение недели.

С 12 октября начнут отапливать общественные, административные  и здания учреждений культуры и спорта. С 15-го — все остальные.

Отопление в минских детских садах, школах и больницах уже включено, причем в этом году на неделю раньше —1  октября.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
Включение отопления в жилом фонде Минска растягивается на 4-5 дней. Поэтому жители должны понимать, что сразу во всех районах отопление включить невозможно, как по техническим причинам, так и потому, что надо подать много сетевой воды в систему.

# общество

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