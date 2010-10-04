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Отопление в минских квартирах могут включить уже на этой неделе

04 октября 2010 11:28
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Основанием для подачи тепла должна стать холодная погода: в течение пяти дней на улице не должно быть выше +8 градусов.

А, согласно прогнозу, на этой неделе по республике будет холодно и без осадков. Отопление в столичных детских садах, школах и больницах уже активно включают с 1 октября — на неделю раньше, чем в прошлом году.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
По жилому фонду у нас идет включение практически в течение недели, по техническим возможностям: сразу очень большое количество воды нужно подать в сеть, и, естественно, для такого города, как Минск, сразу это сделать невозможно. Все будет зависеть от погодных условий, и, я думаю, никто не будет задерживать этот процесс.

# общество

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