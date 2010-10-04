Отопление в минских квартирах могут включить уже на этой неделе

Основанием для подачи тепла должна стать холодная погода: в течение пяти дней на улице не должно быть выше +8 градусов.

А, согласно прогнозу, на этой неделе по республике будет холодно и без осадков. Отопление в столичных детских садах, школах и больницах уже активно включают с 1 октября — на неделю раньше, чем в прошлом году.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

По жилому фонду у нас идет включение практически в течение недели, по техническим возможностям: сразу очень большое количество воды нужно подать в сеть, и, естественно, для такого города, как Минск, сразу это сделать невозможно. Все будет зависеть от погодных условий, и, я думаю, никто не будет задерживать этот процесс.