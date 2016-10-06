Отопление в Минске включат 7 октября

Новости Беларуси. Отопительный сезон на Минщине стартует 7 октября.
Первыми батареи станут горячими в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, музеях и библиотеках.
Затем погода изменится и в жилых домах жителей области.
Решение коммунальщики приняли в связи с резким похолоданием и вероятными ночными заморозками в ближайшие дни.
При этом в каждом районе сроки начала отопительного сезона устанавливают местные власти.
Если температура воздуха повысится, системы переведут в режим «протапливания». При этом коммунальщикам рекомендовано максимально использовать местные виды топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.