Отопление в Минске включат 7 октября

Новости Беларуси. Отопительный сезон на Минщине стартует 7 октября.

Первыми батареи станут горячими в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, музеях и библиотеках.

Затем погода изменится и в жилых домах жителей области.

Решение коммунальщики приняли в связи с резким похолоданием и вероятными ночными заморозками в ближайшие дни.

При этом в каждом районе сроки начала отопительного сезона устанавливают местные власти.

Если температура воздуха повысится, системы переведут в режим «протапливания». При этом коммунальщикам рекомендовано максимально использовать местные виды топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.