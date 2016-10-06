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Отопление в Минске включат 7 октября

06 октября 2016 15:26
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Новости Беларуси. Отопительный сезон на Минщине стартует 7 октября.

Первыми батареи станут горячими в медицинских и социальных учреждениях, школах и детских садах, музеях и библиотеках.

Затем погода изменится и в жилых домах жителей области. 

Решение коммунальщики приняли в связи с резким похолоданием и вероятными ночными заморозками в ближайшие дни.

При этом в каждом районе сроки начала отопительного сезона устанавливают местные власти. 

Если температура воздуха повысится, системы переведут в режим «протапливания». При этом коммунальщикам рекомендовано максимально использовать местные виды топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Отопительный сезон

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